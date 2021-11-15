Стоянка и движение автомобилей будет ограничено в Саранске 9-10 февраля из-за "Лыжни России"

Администрация Саранска предупредила автовладельцев о временных ограничениях движения транспорта 9-10 февраля. Это связано с проведением лыжной гонки "Лыжня России - 2024".

С 16:00 9 февраля до 10:00 10 февраля будет запрещена стоянка и остановка автомобилей на участке улицы Энгельса от улицы Ульянова до СШОР в связи с проведением лыжной гонки по зимним видам спорта.

А с 8:00 до 15:00 10 февраля на участке от улицы Р. Люксембург до СШОР будут запрещены не только стоянка и остановка, но и движение транспорта. Исключение составят машины аварийных служб, коммунальные машины и транспорт, задействованный в организации соревнований.