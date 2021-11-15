В Саранске спасатели освободили пострадавших водителей из автомобилей после ДТП

Второго февраля, около 17:40 на улице 2-я Промышленная в Саранске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Toyota Corolla и грузовика "Газель".

По данным ГИБДД, Toyota при выезде на главную дорогу не пропустила "Газель", из-за чего произошло столкновение. От удара Toyota отбросило в кювет, а водители оказались заблокированы в своих автомобилях.

На место ДТП выехали спасатели МРАСС, которые отключили АКБ инструментами и освободили пострадавших из поврежденных машин. Затем их передали медикам и госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, виновницей аварии стала 48-летняя владелица Toyota, бывшая за рулем.