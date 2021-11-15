Две машины сбили пешехода на дороге в Мордовии, женщина скончалась

Стало известно, что второго февраля на автодороге Атяшево - Шейн Майдан в Атяшевском районе Мордовии произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает ГИБДД республики, вечером 37-летняя женщина, водитель Toyota RAV4, сбила 60-летнюю женщину, переходившую дорогу. От удара ее отбросило под колеса грузовика КамАЗ, управляемого 61-летним водителем.

Потерпевшая скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи от полученных травм.

Оба водителя были трезвы. По факту ДТП проводится расследование.