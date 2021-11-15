Самолет с тренерами по фигурному катанию выкатился за пределы ВПП в Саранске

В Саранске 5 февраля произошел инцидент при посадке пассажирского самолета, следовавшего рейсом Москва - Саранск. Как сообщают источники, во время руления после приземления из-за сильного снегопада самолет начало заносить, и он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 87 пассажиров, в том числе известные деятели фигурного катания - заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, тренеры Игорь Лютиков и Светлана Соколовская, чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов. Пассажиры следовали в Саранск для участия в первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.

К счастью, как сообщают очевидцы, никто из пассажиров не пострадал. Правда, по словам Тарасовой, приземление было довольно жестким. Сейчас службы аэропорта занимаются эвакуацией людей из самолета.

Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия. Будет дана оценка действиям экипажа и служб аэропорта. А пока пассажиры готовятся приступить к запланированной спортивной программе.