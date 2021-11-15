Охотники Мордовии уничтожили четырех волков во время облавы

В Зубово-Полянском районе Мордовии прошла масштабная облава на волков, в которой приняли участие 32 охотника. Они рассредоточились на участке площадью 7 квадратных километров и смогли добыть четырех хищников.

Как сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза, это уже не первая удачная охота на волков в Мордовии за последние две недели. Всего за это время было уничтожено 7 зверей.

Власти благодарят охотничьи хозяйства республики за слаженную работу и результативность. Отмечается, что мероприятия по регулированию численности хищников будут продолжаться вплоть до 31 марта.

Желающим принять участие в охоте на волков необходимо обратиться в Минлесхоз Мордовии за специальным разрешением. Ведомство работает по адресу: г. Саранск, пер. Чернышевского, 10.