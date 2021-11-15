Эксперты назвали возможные причины ЧП с самолетом в Саранске

Эксперты называют две основные версии причины инцидента с самолетом Superjet в Саранске, на борту которого находились известные деятели фигурного катания.

По данным Telegram-канала Shot, рассматриваются две причины выкатывания лайнера за пределы взлетно-посадочной полосы. Во-первых, предполагается, что после приземления и пробега по полосе колесо передней стойки шасси могло повернуть вправо, из-за чего самолет резко дернуло в эту же сторону.

Вторая версия – несоответствие фактического состояния ВПП заявленным характеристикам, учитывая сложные погодные условия в момент посадки.

Следственный комитет уже начал проверку обстоятельств ЧП. На борту самолета находились знаменитые тренеры и фигуристы, которые направлялись в Саранск на соревнования. К счастью, никто из них не пострадал.