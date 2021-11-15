В Саранске из-за снега обрушился балкон многоквартирного дома

В Саранске произошел инцидент - из-за большого количества выпавшего снега обрушился балкон одного из многоквартирных домов. Как сообщается в соцсетях, ЧП произошло на улице Осипенко.

На опубликованных снимках видны обломки конструкции, лежащие около здания. По предположениям очевидцев, причиной обрушения стала слишком большая нагрузка от снега, скопившегося на крыше и балконе верхних этажей.

К счастью, в момент происшествия на улице никого не было, поэтому обошлось без жертв. Тем не менее некоторые горожане считают, что трагедию могло предотвратить своевременное очищение крыш и тротуаров от снега.

Местные власти пока не комментируют случившееся. Предположительно, после обрушения балкона жильцам придется временно покинуть свои квартиры на время ремонтных работ.