МЧС опровергло информацию о том, что командир упавшего в Карелии вертолета – уроженец Саранска

МЧС России опровергло ранее появившуюся информацию о том, что командир вертолета, упавшего в Карелии на прошлой неделе, был уроженцем Саранска.

Как сообщили в ведомстве, на борту находились 3 человека - командир экипажа из Самарской области и два члена экипажа из Казахстана и Беларуси.

Напомним, что 4 февраля в Карелии потерпел крушение вертолет МЧС во время тренировочного полета. Он ушел под лед Онежского озера. Поисково-спасательная операция до сих пор продолжается.

На данный момент обнаружено тело одного из членов экипажа. Судьба остальных двоих пока неизвестна. Спасатели не теряют надежды найти выживших и продолжают поисковую операцию.