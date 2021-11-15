Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах Мордовии

Метеорологи прогнозируют небольшое похолодание в Мордовии в среду, 7 февраля. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в ночные часы ожидается температура от -15 до -20 градусов, днем столбики термометров опустятся до отметки -10...-5 градусов.

Погода ожидается облачная с прояснениями. Порывы ветра достигнут 5-10 м/с. В связи с понижением температуры синоптики не исключают гололедных явлений на дорогах республики, а также снежного наката.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными и снизить скорость движения, чтобы избежать аварий и заносов на скользком покрытии. Пешеходам также стоит соблюдать осторожность во время передвижения по обледеневшим тротуарам.