СК устанавливает обстоятельства инцидента с самолетом в Саранске

Следственный комитет России проводит проверку обстоятельств инцидента с пассажирским самолетом, произошедшим в аэропорту Саранска.

Напомним, что вечером 5 февраля при посадке в условиях снегопада воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и частично зарылось в сугроб. К счастью, никто из находившихся на борту 87 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Как сообщается, сейчас следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР устанавливают все обстоятельства и причины инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Глава Мордовии поручил своим заместителям посетить аэропорт Саранска, чтобы на месте оценить ситуацию и принять необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.