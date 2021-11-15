Инцидент в Саранске: почему SSJ100 выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саранска произошел инцидент с выкатыванием самолета SSJ100 авиакомпании "Россия" за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились известные тренеры по фигурному катанию, спортсмены и журналисты.

По данным Telegram-канала "Авиаторщина", самолет садился при попутном ветре 10 м/с, что является предельно допустимым значением для этой модели. Перед посадкой диспетчеры предупредили пилотов о сильном ветре, но командир принял решение садиться.

Коэффициент сцепления на полосе составлял 0,37 при норме 0,3. По словам директора аэропорта Александра Кистайкина, шел небольшой снег, но вся необходимая техника работала по очистке ВПП.

Ранее в авиакомпании заявляли, что причиной инцидента могло стать несоответствие фактического состояния полосы тому, о котором доложили пилотам. Якобы им сообщили, что полоса сухая, а на самом деле она была заснежена.

Однако за две недели до этого погодные условия в аэропорту были еще хуже, но посадка проходила штатно.