Саранск вошел в десятку худших городов по качеству общественного транспорта

Саранск занял 90-е место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта, составленном аналитиками Центра SIMETRA.

Эксперты оценивали ценовую доступность проезда, комфорт и удобство для пассажиров, функциональность транспортной сети, ее физическую доступность и устойчивое развитие. Максимальная оценка по каждому критерию - 100 баллов.

По ценовой доступности Саранск получил 44 балла, по комфорту - 37 баллов. Функциональность оценили в 53 балла, физическую доступность - в 52 балла. Наименьшую оценку город получил за устойчивое развитие и безопасность - 28 баллов.

В сумме Саранск набрал 43,6 балла из 100 возможных и занял 90-е место среди 100 городов. Вне зачета остались Москва и Санкт-Петербург. Лидерами рейтинга стали Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург.