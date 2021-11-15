Глава Мордовии встретился с домкомами, чтобы обсудить проблемы ЖКХ

Шестого февраля в Саранске состоялась встреча главы Мордовии Артема Здунова с представителями управляющих компаний, советов МКД и ТСЖ. Обсуждались актуальные вопросы в сфере ЖКХ.

Участники поднимали темы управления общим имуществом, благоустройства территорий, рационального расходования средств на содержание домов. Поступает много жалоб на игнорирование заявок собственников со стороны УК.

Было предложено ужесточить лицензирование управляющих компаний и сократить их количество за счет реорганизации. Также обсуждали конкретные проблемы домов и спорные ситуации с поставщиками услуг.

По итогам встречи решено регулярно проводить такие мероприятия по наиболее острым темам ЖКХ и оказывать домкомам юридическую помощь.