В Саранске полицейские ищут взрослых хулиганов-зацеперов

Сотрудники полиции Мордовии обнаружили в соцсетях видео с зацеперами, которые ехали снаружи общественного транспорта. В ГИБДД напомнили, что подобное нарушает ПДД и угрожает жизни.

Как отмечают инспекторы, мужчина, цеплявшийся за троллейбус, рисковал попасть под напряжение 600 вольт. Даже в сухую погоду возможна утечка тока, поэтому водители работают в резиновых перчатках.

В ведомстве подчеркнули, что зацепинг чреват серьезными травмами и гибелью людей. ГИБДД Мордовии призвала граждан сообщать о всех замеченных случаях по телефонам дежурной части.