Жители Саранска пожаловались, что уборка снега мешает ходить по тротуарам

Жители Саранска в соцсетях выражают недовольство методами очистки улиц от снега. По их словам, коммунальщики сбрасывают весь снег и грязь с проезжей части на тротуары и пешеходные зоны.

Горожане жалуются, что после такой уборки по тротуарам невозможно пройти - они завалены сугробами грязного снега. При этом дороги не становятся идеально чистыми.

По мнению саранцев, на уборку вышла устаревшая техника, а современные машины по непонятным причинам не задействуют. Такая ситуация наблюдается во многих районах города.

Жители просят власти и коммунальные службы пересмотреть подходы к уборке улиц, чтобы снег убирался без ущерба для пешеходов и чистоты тротуаров.

Источник: соцсети/Доска позора