Глава Саранска погасил долги двух детских садов

Глава администрации Саранска Игорь Асабин погасил задолженность двух детских садов после вмешательства прокуратуры.
Как сообщили в надзорном ведомстве, учреждения не выплатили более 650 тысяч рублей за поставленные продукты. Прокуратура направила мэру представление об устранении нарушений.
После этого долги садов были полностью погашены. К ответственности привлекли руководителей учреждений - им грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Так прокуратура добилась восстановления прав поставщиков и недопущения кредиторской задолженности.