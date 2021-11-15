Глава Саранска погасил долги двух детских садов

Глава администрации Саранска Игорь Асабин погасил задолженность двух детских садов после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в надзорном ведомстве, учреждения не выплатили более 650 тысяч рублей за поставленные продукты. Прокуратура направила мэру представление об устранении нарушений.

После этого долги садов были полностью погашены. К ответственности привлекли руководителей учреждений - им грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Так прокуратура добилась восстановления прав поставщиков и недопущения кредиторской задолженности.