Мордовия оказалась в списке с высоким риском убыли населения

По прогнозам Росстата, Мордовия вошла в число лидеров по естественной убыли населения до 2045 года. Об этом сообщает РБК.

В республике на 1 тысячу человек будет приходиться 9,7-10,7 убыли. Это один из худших показателей в стране. Для сравнения, в Москве он составит 2,4 человека.

Суммарный коэффициент рождаемости в России повысится до 1,66 к 2045 году. А в Мордовии он даже не достигнет уровня 2024 года - 1,3.

Лидерами по приросту населения останутся республики Кавказа - Чечня, Дагестан, Ингушетия и Тува. В Мордовии же прогнозируется один из самых высоких процентов убыли в стране.