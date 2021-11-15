В Мордовии распространяют фейки о готовящихся терактах в школах

В последние дни в социальных сетях и мессенджерах стали распространяться тревожные сообщения о якобы готовящихся террористических актах в школах и других образовательных учреждениях Республики Мордовия. Похожие фейковые новости появились и в некоторых других регионах России.

В пресс-службе Министерства образования Мордовии заявили, что эта информация не соответствует действительности и является провокацией, цель которой - посеять панику и дестабилизировать обстановку в республике.

Чиновники призывают жителей Мордовии спокойно относиться к подобным сообщениям в соцсетях и не поддаваться на провокации распространителей фейков. Правоохранительные органы проводят проверку по факту рассылки заведомо ложных сообщений, виновные будут привлечены к ответственности.