Дорожные службы предупреждают о сложной ситуации на трассах Мордовии из-за метели

В Мордовии из-за сильной метели резко ухудшились условия для водителей на федеральных трассах Р-158, Р-178 и М-5. Дорожные службы рекомендуют автомобилистам воздержаться от поездок, особенно ночью.

Если выезд неизбежен, необходимо предварительно изучить обстановку на дорогах и взять с собой запас еды, воды и теплых вещей. В пути следует быть предельно осторожными - снижать скорость, увеличивать дистанцию и не рисковать обгонами.

Дорожные службы Мордовии перешли на усиленный режим работы. Для расчистки и обработки трасс задействовано 54 единицы спецтехники. За ситуацией следят 4 патрульные группы, которые будут усилены в случае дальнейшего ухудшения погоды.

Водителям рекомендуется следить за обновлениями прогноза и оперативной информацией от дорожных служб, чтобы избежать опасных ситуаций на трассах Мордовии.