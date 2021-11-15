Трехмесячный младенец из Мордовии попал в больницу с ожогами после компресса из картошки

В Мордовии трехмесячный мальчик с диагнозом ОРВИ был госпитализирован с ожогами после того, как бабушка решила вылечить его с помощью картофельного компресса.

По словам врачей, на теле ребенка обнаружены ожоги 1, 2 и 3 степени. Младенец проходит лечение в стационаре под наблюдением специалистов.

Как сообщается, бабушка предложила положить на тело внука лепешку из вареной картошки, чтобы вылечить его от простуды. Однако импровизированный компресс привел к серьезным ожогам кожи.

Врачи предупреждают, что лечение детей должно проходить только под наблюдением медиков. Народные средства могут нанести ребенку серьезный вред. Ранее аналогичный случай произошел в Москве, где мать обожгла полуторагодовалого младенца марганцовкой.