Прогноз на 9 февраля в Мордовии: холодно, местами гололедица

Синоптики опубликовали прогноз погоды на завтра, 9 февраля, в Мордовии. По данным специалистов, ожидается переменная облачность, осадки маловероятны.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 9-14 м/с. Ночью температура составит -18...-13 градусов, днем -13...-8 градусов. Возможны гололедные явления на дорогах.

В целом погодные условия 9 февраля в Мордовии будут типичными для этого времени года. Особых опасных явлений, кроме гололеда на дорогах, не ожидается.

Метеорологи рекомендуют жителям и гостям республики одеваться теплее и быть внимательнее на дорогах. Следите за обновлениями прогноза - возможны небольшие корректировки.