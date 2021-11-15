Дорожный патруль в мороз спас водителя с поломкой на трассе в Мордовии

На одной из федеральных трасс в Мордовии сломался автомобиль местного жителя. Мужчина был вынужден остановиться на 155 км после Лукоянова в морозную погоду.

К счастью, на помощь замерзающему водителю вовремя пришел патруль дорожников. Сотрудники не прошли мимо, а помогли эвакуировать сломанную машину в ближайший автосервис.

В пресс-службе УПРДОР отмечают, что помощь автомобилистам с поломками на трассах - часть работы дорожных патрулей. При необходимости они предоставляют тепло своих автомобилей, чай, вызывают техпомощь и эвакуаторы.

Таким образом, благодаря оперативным действиям дорожников, инцидент для водителя из Мордовии завершился благополучно. Его автомобиль доставлен в сервис для ремонта.