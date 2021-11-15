В Саранске 13-летний мальчик потерял почти 300 тысяч с карты матери, играя в телефоне

В Саранске 13-летний подросток перевел мошенникам со счета матери 288 тысяч рублей. Преступники воспользовались тем, что мальчик играл в ее телефоне.

По данным полиции, злоумышленник предложил ребенку приобрести игровую валюту и получил доступ к мобильному банку 42-летней женщины.

Аналогичный случай произошел несколько дней назад, когда 10-летняя девочка передала телефон матери, чтобы поиграть. Мошенники оформили на 46-летнюю женщину кредитную карту и похитили 275 тысяч рублей.

Полиция призывает родителей контролировать детей при использовании гаджетов, не оставлять в свободном доступе данные банковских карт. Ведется расследование обоих инцидентов.