Пассажиры пожаловались на грубое поведение водителя маршрутки в Саранске

Жители Саранска выразили недовольство поведением водителя маршрутки No40. По их словам, он иногда отказывается ехать и позволяет себе оскорбительные высказывания.

Как сообщила в своем обращении одна из пассажирок, утром водитель отказался отправляться по маршруту, пока все не оплатят проезд, хотя оплата была произведена. Он также отказался вернуть деньги тем, кто хотел выйти. При этом, по словам женщины, он вел себя неадекватно и прищемил дверью руку одной из пассажирок.

Другие горожане подтвердили, что тоже сталкивались с грубостью этого водителя. Вместе с тем один из жителей Саранска отметил, что нужно выслушать обе стороны конфликта.