Жители Саранска пожаловались на снег и наледь у детсада No32

Жители Саранска выразили недовольство состоянием территории детского сада No32. По их словам, там скопилось много снега и наледи.

В сообществе "Саранск | Доска Позора" во "ВКонтакте" местная жительница рассказала, что на дороге возле садика образовались колеи и сугробы, а парковочные места завалены снегом и льдом. При этом за всю зиму уборка территории не проводилась.

В ответ представители городской администрации сообщили, что 8 февраля крыша детсада была очищена от наледи, а в этот день проводится уборка снега на прилегающей территории.