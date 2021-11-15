В Саранске мужчину осудили за второе вождение в нетрезвом виде

Суд в Мордовии вынес приговор 48-летнему жителю Саранска, признанному виновным в повторном нетрезвом вождении.

По данным прокуратуры республики, 20 октября прошлого года мужчина, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля Toyota Corolla. Его остановили инспекторы ДПС на проспекте 70 лет Октября. От прохождения медосвидетельствования водитель отказался.

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и 2-летнего запрета управлять транспортными средствами. Кроме того, его автомобиль конфискован.