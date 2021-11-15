Госдолг Мордовии за 3 года снизился более чем вдвое

За последние три года уровень госдолга Мордовии существенно снизился. Как сообщается, сегодня его размер составляет 93% к объему доходов республиканского бюджета. В 2021 году этот показатель превышал 200%.

Об этом на встрече с полпредом президента в ПФО Игорем Комаровым рассказал глава Мордовии Артем Здунов. По его словам, впервые за 10 лет регион перешел из группы с низким качеством управления финансами в группу с надлежащим управлением.

Как отметил Комаров, снижение долговой нагрузки позволит больше средств направлять на развитие Мордовии. Сегодня республика демонстрирует хорошие экономические показатели, в том числе рост инвестиций и предприятий малого бизнеса.