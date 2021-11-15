В Херсонской области поблагодарили Мордовию за помощь больнице

Главврач ЦРБ Каланчакского округа Херсонской области Эдуард Сульжик провел встречу с представителем Мордовии Александром Ореховым.

Как сообщает Херсонка, на встрече главврач поблагодарил Мордовию за предоставление новых газовых котлов в рамках шефской помощи. Благодаря этому в медучреждении есть бесперебойное отопление.

Также стороны обсудили возможность включить в планы шефской помощи на будущее ремонт кровли над поликлиническим отделением больницы.

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