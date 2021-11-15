В Мордовии задержали друзей, обокравших супермаркеты на 50 тысяч

Полиция Мордовии задержала двух друзей из Саранска, подозреваемых в серии краж из супермаркетов. Речь идет о юношах 2005 года рождения.

По данным МВД республики, основную часть преступлений они совершили в Рузаевке, куда приехали автостопом. Заходя в магазины, подростки собирали с полок товары и прятали их под одежду.

За день друзья успели совершить десять краж в торговых точках. Они похитили шампуни, кофе, сыры, шоколад и другие товары общей стоимостью около 50 тысяч рублей. Впоследствии все было продано с рук на одном из рынков Саранска.

На подозреваемых заведены уголовные дела. Сейчас они находятся под домашним арестом. Полиция проверяет их причастность к аналогичным преступлениям.