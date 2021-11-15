В Мордовии задержали двух приятелей с 240 граммами наркотиков

Полиция Мордовии заключила под стражу двух 32-летних жителей Саранска, которые пытались сбыть наркотики.

Как сообщили в региональном управлении МВД, подозреваемые выступали в роли закладчиков. Из тайника они извлекли 240 граммов марихуаны и гашиша, часть которых расфасовали по сверткам для продажи.

В ходе личного досмотра и обысков у мужчин обнаружили наркотики, весы, упаковочные материалы, около 1000 пакетов, телефоны и банковские карты.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы. Пресечением их преступной деятельности занимались сотрудники по контролю за оборотом наркотиков.