Театр кошек Куклачева попал под пристальное внимание Россельхознадзора в Саранске

Легендарный Театр кошек Куклачева, выступавший в Саранске 7 февраля, привлек внимание сотрудников регионального Россельхознадзора. В пресс-службе ведомства сообщили, что руководители пушистых артистов допустили ряд нарушений.

В частности, театр не оформил ветеринарные сопроводительные документы на животных, участвующих в представлении. Это является нарушением требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии.

В итоге Театру кошек Куклачева было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Если в дальнейшем театр продолжит нарушать законодательство, то в отношении него могут быть приняты более серьезные меры, вплоть до приостановления деятельности.