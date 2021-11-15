Женщина, водитель легковушки, выехала на встречку и столкнулась с грузовиком в Мордовии

В Саранске 40-летняя женщина пострадала в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Авария произошла во второй половине дня 9 февраля на дороге Саранск – Кочкурово – Булгаково – граница с Пензенской областью.

По предварительным данным, женщина, управлявшая автомобилем Toyota Corolla, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым автомобилем "Газель".

В результате ДТП женщина получила различные травмы и была доставлена в МРЦКБ. О состоянии ее здоровья не сообщается.

Оба водителя были трезвы. На водителя газели составлен протокол за отсутствие полиса ОСАГО.

На месте аварии сотрудники ГИБДД выявили недостатки в содержании дороги - снежный накат и зимнюю скользкость.