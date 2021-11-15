Сугробы в Саранске достигли рекордной высоты

Саранск возглавил рейтинг самых заснеженных городов России. Об этом сообщает популярный сайт о погоде Gismeteo.

В рейтинг попали административные центры субъектов РФ, где высота снежного покрова превысила 50 сантиметров. Саранск занял первое место с показателем 96 сантиметров.

На втором месте оказалась Казань с результатом 92 сантиметра, на третьем - Ульяновск (75 сантиметров).

По данным Gismeteo, в Саранске снежный покров начал формироваться еще в ноябре и с тех пор неуклонно растет. В январе и феврале в городе выпало рекордное количество осадков, что привело к образованию высоких сугробов.

В настоящее время коммунальные службы Саранска работают в усиленном режиме, чтобы очистить улицы и тротуары от снега. Однако из-за обильных снегопадов эта работа затруднена.