В Саранске приложение "Умный транспорт" показывает автобусы-призраки

Жители Саранска пожаловались на некорректную работу приложения "Умный транспорт", которое показывает местоположение общественного транспорта в городе. По словам горожан, приложение часто показывает автобусы там, где они на самом деле не ходят.

"Транспорт в приложении "Умный транспорт" перемещается исправно с утра, а фактически ни одной машины по маршруту номер 39 за этот час, подросток специально вышел заранее, полчаса простоял на холоде и в итоге такси втридорога. Вот и сейчас перемещаются по карте, а из окна видно, что их нет. Зачем создавать видимость?", - пожаловалась автор публикации в социальных сетях.

В комментариях другие горожане подтвердили слова автора.

"С этим маршрутом всегда так. Как-то пошла пешком по Юго-Западному шоссе, за час ни одного автобуса ни туда, ни обратно. Администрация утверждает, что всё нормально, каждые 20 минут ездит", - отметила жительница Саранска.

"Это автобус Шрёдингера. Он одновременно есть и его нет", - пошутила комментатор.

Многие горожане выразили недовольство работой приложения и потребовали от властей принять меры.