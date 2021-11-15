В Саранске создадут единый телефон для заявок на отлов безнадзорных собак

Мэр Саранска Игорь Асабин напомнил жителям города о том, что по вопросам отлова безнадзорных животных можно обращаться в ЕДДС по многоканальному телефону: 24-07-07 круглосуточно, без выходных. Животные размещаются в приюте на улице Пролетарской, 121а.

Отмечается, что безнадзорными также считаются породистые собаки с идентификационными метками, у которых в течение трех суток не находится владелец. Животные проходят осмотр, карантинирование, вакцинацию, учет, идентификацию, стерилизацию и получают ветеринарную помощь. Затем тех животных, которые агрессии не проявляют, возвращают в прежнюю среду обитания. Уже маркированные собаки повторному отлову не подлежат.

В городском округе Саранск планируется создать единый телефон, по которому жители смогут оперативно передать заявку на отлов безнадзорных собак. Номер телефона будет сообщен дополнительно в пабликах администрации. Срок реагирования на заявки по отлову будет сокращен.