Жители Саранска просят привести в порядок дороги во дворах

Жители Саранска обратились к городской администрации с просьбой привести в порядок дороги во дворах. Соответствующая просьба появилась в социальных сетях.

"Пусть во дворах асфальт положат, яма на яме", - пожаловался один из местных жителей.

На обращение отреагировали представители мэрии столицы Мордовии.

"Придомовые территории можно отремонтировать в рамках программы ФКГС. Жителям МКД необходимо собрать документы и подать заявку на участие в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды".

О дате и порядке подачи заявок на текущий год будет объявлено в официальных пабликах администрации г.о. Саранск. Ремонт можно осуществить и за счет собственников помещений – для этого необходимо принять на общем собрании собственников решение и подать соответствующий протокол в управляющую организацию", - говорится в сообщении.