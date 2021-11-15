Трагедия на трассе М-5 в Мордовии: лобовое столкновение унесло жизни троих

В ночь на 13 февраля на 449-м км трассы М-5 "Урал" в Зубово-Полянском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей - "Лады-Приоры" и "Шевроле-Кобальт".

По предварительным данным, водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения и создал аварийную ситуацию. В результате столкновения погибли сразу трое участников аварии - водитель и пассажирка "Лады", а также один из пассажиров "Шевроле".

Еще четыре человека - водитель и пассажиры иномарки - получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Причины трагедии устанавливаются.