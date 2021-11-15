Жители Саранска жалуются на плохую работу управляющей компании

Жители дома в Саранске пожаловались на регулярные подтопления подвала из-за плохой работы управляющих компаний.

Обращение поступило от жителей дома No64, корпус 3 по улице Попова. По их словам, дом расположен в низине, и весной талые воды из леса и с улицы Ульянова стекаются к подвалу.

"При засорении дренажных колодцев постоянно происходит подтопление. Эта проблема усугубляется тем, что зимой управляющие компании соседних домов сдвигают весь снег на территорию нашего дома", - пишут жители.

Они просят администрацию города решить эту проблему и принять меры к управляющим компаниям, которые игнорируют их просьбы не складировать снег у их дома.

Однако другие жители Саранска считают, что причина подтоплений не в работе управляющих компаний, а в грунтовых водах и болотистой местности, на которой построен дом. По их словам, еще на этапе строительства там постоянно откачивали воду из подвалов.