Весьма спорные перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины вызвали немалое удивление у всех сторон конфликта. Украинские эксперты нехотя, но признают, что увольнение Залужного и назначение Сырского, это как минимум стратегическая ошибка, если не катастрофа. Ведь новый главком ВСУ – не только спорный полководец, но и россиянин. Как опытный международник, глава ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что всё это только на руку России.

«Генерал 200» говорят про него свои же. Таким образом, все потуги и комбинации Зеленского по сохранению собственной власти только приближают неминуемое поражение киевского режима и достижение всех целей России в СВО», ‒ подчеркнул Леонид Слуцкий.

Прозвище новоиспеченного главкома ВСУ, о котором говорит Слуцкий, это отсылка к «грузу 200» – кодированному обозначению для перевозки тела погибшего военнослужащего к месту захоронения. Его генерал-полковник Александр Сырский получил за целую череду его военных неудач с 2014 года, когда он стал начальником штаба АТО на Украине.

Но больше всего украинскую верхушку возмущает то, что Сырский – россиянин. Уроженец Владимирской области и вообще, потомственный офицер советской армии. Изначально служил в рядах вооруженных сил СССР. Проукраинские паблики заподозрили неладное, и уже готовятся к тому, что «эта подстава» ведет к переговорам.

Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает: Перестановка в руководстве ВСУ ничего не изменит для Украины, и даже приблизит достижение всех целей СВО.

«Отставка Залужного, это попытка Зеленского остаться у руля киевского режима. Бывший главком откровенно критиковал и военную стратегию, и действия украинской власти на страницах западной прессы, превращаясь в «потенциального соперника укрофюрера», – отмечает глава международного комитета Госдумы.

Любопытно, как развернулись бы события, если бы 13 января 1997 года не состоялась ратификация Договора о дружбе, по которому оказались утвержденными нынешние границы Украины? Но история не знает сослагательного наклонения. Основатель ЛДПР был убежден и не раз об этом открыто говорил: Это была ошибка. Я выступал, говорил. Лично я бы не просто бы потребовал не включать больше никогда Украину и Грузию, а следом и Молдавию в состав НАТО, а потребовал был роспуска военного блока НАТО. Ибо его стержень весь, его программа, концепция, стратегия, направлены против России, - говорил Основатель ЛДПР

И если вернутся к назначению Сырского, можно сказать словами Жириновского: В воздухе чувствуется Русская весна…