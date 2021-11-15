Саранский аэропорт открывает двери для международных рейсов

Министр транспорта РФ Виталий Савельев оценил обновленный терминал Саранского аэропорта, который вскоре начнет обслуживать и международные рейсы.

В декабре 2023 года завершились работы по техническому оснащению воздушного пункта пропуска, который признан соответствующим всем требованиям. Он готов к приему международных рейсов.

В терминале установлены 7 кабин паспортного контроля, оборудована зона ожидания пассажиров и смонтирована система обработки багажа.

Пропускная способность терминала составляет 140 пассажиров в час.

Глава Мордовии Артём Здунов отметил, что терминал оборудован современно и имеет все для удобства и комфорта пассажиров, а также для обеспечения безопасности.

Первые международные рейсы из Саранска планируются весной 2024 года.