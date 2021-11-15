В Мордовии проведены рейды по выявлению нарушений ПДД пешеходами и водителями

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия провели оперативно-профилактические мероприятия "Пешеход" и "Пешеходный переход". Особое внимание уделялось соблюдению водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

За два дня рейдов было выявлено 43 административных нарушения: 21 за невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам и 22 за переход проезжей части в неустановленном месте.

Инспекторы ДПС также провели профилактические беседы с водителями и пешеходами о соблюдении ПДД и уважительном отношении друг к другу на дороге.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение ПДД пешеходами предусмотрен штраф в размере 500 рублей, а за непредоставление преимущества пешеходам водители могут быть оштрафованы на сумму от 1500 до 2500 рублей.