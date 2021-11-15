В Саранске продолжается уборка снега и наледи

В ночь с 12 на 13 февраля в Саранске на уборку снега и наледи вышло 61 единица техники муниципальных предприятий. Были проведены следующие работы:

Вывоз снега с улиц Кирова, Красноармейская, Коммунистическая, проспекта 60 лет Октября.

Механизированное подметание дорог и удаление снежного наката с улиц Косарева, Красноармейская, Коммунистическая, Косарева, Б. Эрьзи, А. Невского, Короленко, дороги на Зелёную рощу, проспектов 70 лет Октября, Фурманова, Пушкина (пешеходные переходы), Ленинградская, Коваленко, Севастопольская, проспекта 60 лет Октября, Юго-западного шоссе, Энгельса, проспекта 50 лет Октября, Полевая, Кирова, Гожувская, Сущинского.

Расширение дороги по улицам Волгоградская, Красноармейская.

13 февраля в уборке города задействовано 101 единица техники и 962 рабочих. За сутки было вывезено 5145 тонн снега, совершено 233 рейса на снежный полигон. Расход противогололедных материалов составил 520 тонн пескосоляной смеси.

Управляющие организации также продолжают уборку и противогололедную обработку придомовых территорий.