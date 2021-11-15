Офтальмолог из Мордовии провел 11 операций в Каланчакской больнице Херсонской области

За первый месяц 2024 года офтальмолог из Республики Мордовия провел 11 операций в Каланчакской центральной районной больнице Херсонской области. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Также в ведомстве отметили, что за январь на осмотре у врача побывали более 600 пациентов.

Запись на прием к специалисту еще доступна. Для этого необходимо позвонить по телефону горячей линии Каланчакской ЦРБ: +7-(990)-047-19-63. Звонки принимаются по будням с 9:00 до 15:00.

Кроме того, записаться к медику, приехавшему в рамках шефской помощи, можно в регистратуре Каланчакской ЦРБ.

"Офтальмолога не было в Каланчакской больнице на протяжении нескольких лет — жители района вынуждены были ездить за медицинской помощью в другие районы. Спасибо Главе Республики Мордовия за помощь и поддержку", - подчеркнул глава регионального Минздрава Артыш Сат.