Бригады скорой помощи в Мордовии совершили более 2400 выездов за неделю

За прошедшую неделю, с 5 по 11 февраля 2024 года, бригады станции скорой помощи в Мордовии выезжали на помощь 2428 раз. Об этом сообщили представители ГБУЗ Республики Мордовия «ССМП».

Отмечается, что на вызов к детям сотрудники приезжали 315 раз, а 139 вызовов были связаны с различными травмами. Также 11 раз бригады выезжали на место, чтобы оказать помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Кроме того, для предоставления медицинской помощи при гриппе и ОРВИ врачей вызывали 199 раз.