В Саранске мошенники обманули семейную пару врачей на 6 миллионов рублей

12 февраля в полицию обратились 60-летняя женщина и ее муж с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевших, 3 февраля женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит, а для предотвращения этого ей необходимо перечислить свои сбережения на безопасный счет.

Доверившись звонившему, потерпевшая перевела мошенникам более 1 миллиона рублей. Однако на этом злоумышленники не остановились. Они продолжали звонить женщине и убеждать ее перечислить еще больше денег.

В результате семейная пара оформила в нескольких банках кредиты на общую сумму более 5 миллионов рублей и перечислила их мошенникам. Общая сумма ущерба составила 6 миллионов 358 тысяч рублей.

Полиция напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при совершении финансовых операций. Не следует переводить деньги на незнакомые счета по просьбе незнакомцев, даже если они представляются сотрудниками банков или силовых структур. Перед совершением любого денежного перевода необходимо убедиться в безопасности операции.