Жители Саранска жалуются на расписание общественного транспорта

Жители Саранска выражают недовольство организацией работы общественного транспорта в городе. Горожане жалуются на расписание маршрутов, в частности, на то, что в сторону микрорайона Химмаш транспорт следует с большими интервалами.

Соответствующие жалобы жители оставляют в социальных сетях.

"Почему транспорт едет в одну сторону друг за другом?" - задается вопросом автор поста в группе "Саранск | Доска позора".

Другие горожане также выражают недовольство ситуацией.

"Как раз в день приезда министра почему-то резко убавилось количество 32 маршруток. Мои дети мёрзли на остановке больше часа и еле успели ко второму уроку", — написала другая жительница Саранска.

"Сегодня утром тоже ехали друг за другом и оба переполненные, наверное, это в час пик так выпускают их", - подчеркнул еще один горожанин.