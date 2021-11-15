В Мордовии выявили десятки нарушений ПДД пешеходами и водителями

Госавтоинспекция Мордовии провела рейды "Пешеход" и "Пешеходный переход". За два дня патрульные выявили 43 административных нарушения.

Из них 21 протокол составлен в отношении пешеходов за невыполнение требования ПДД уступить дорогу, а 22 - в отношении водителей за переход проезжей части в неустановленном месте.

В ГИБДД Мордовии напоминают, что за переход дороги в неположенном месте пешеходам грозит штраф в размере 500 рублей. Водители, не пропускающие пешеходов, могут быть оштрафованы на сумму от 1500 до 2500 рублей.