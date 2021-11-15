Екатерина Авраменко назначена заместителем председателя Госкоммолодежи Мордовии

Распоряжением Главы Республики Мордовия Екатерина Авраменко назначена на должность заместителя председателя Государственного комитета по делам молодежи Республики Мордовия.

Екатерина Валерьевна родилась в 1990 году в Саранске. В 2012 году окончила Саранский кооперативный институт по специальности «Финансы и кредит», в 2022 году – Всероссийский государственный университет юстиции по направлению подготовки «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в 2012 году в Государственном бюджетном учреждении «Мордовский республиканский молодежный центр», где работала на различных должностях, в том числе специалист по работе с молодежью, начальник отдела, заместитель директора.

С 2022 года занимала должность начальника отдела поддержки молодежных инициатив и организации патриотической работы Министерства спорта и молодежной политики Республики Мордовия, затем перешла в Государственный комитет по делам молодежи Республики Мордовия на должность начальника отдела гражданско-патриотического воспитания молодежи.

Екатерина Авраменко награждена Нагрудным знаком «Молодой лидер кооперативного движения России», Медалью «За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства», Почетным знаком Главы Республики Мордовия «Доброволец (волонтер) Республики Мордовия».

Замужем, воспитывает двух сыновей.