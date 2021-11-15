Коммунальщики Саранска продолжают бороться со снегом и наледью

Коммунальные службы Саранска продолжают расчищать городские территории от снега и наледи. Об этом сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.

По данным администрации города, за минувшие сутки на уборку вышли 63 единицы спецтехники. За это время было вывезено более 8,5 тысяч тонн снега.

"После ледяного дождя образовалась наледь, поэтому основной упор делаем на обработку поверхностей противогололедными материалами. В первую очередь обрабатываем подъемы, путепроводы, пешеходные переходы и лестницы", - отметил мэр города.

Для обработки дорог использовали в основном пескосоляную смесь - за день потратили 760 тонн. Для тротуаров использовали 36 тонн реагента Бионорд.

Днем в уборке участвовали 98 единиц техники и 962 работника ручного труда.