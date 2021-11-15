Начальник караула ФСИН в Мордовии предстанет перед судом за взятки

Руководитель караула пожарной части ФКУ ЛИУ-19 УФСИН России в Мордовии обвиняется во взяточничестве. По версии следствия, он создавал комфортные условия содержания для одного из заключенных колонии-поселения в обмен на деньги.

По данным следствия, пожарный доставал для заключенного алкоголь и, предположительно, сам употреблял спиртное вместе с ним. При этом осужденный находился на лечении от наркомании.

Кроме того, начальник караула разрешил заключенному пользоваться служебным телефоном для звонков жене, друзьям и знакомым. Позже осужденный получил собственный телефон.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Мордовии совместно с отделом безопасности УФСИН.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Он признал вину в получении взятки и уволен из органов. В настоящее время капитан находится под подпиской о невыезде.